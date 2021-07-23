В парках Москвы возобновят занятия проекта "Спортивные выходные" по QR-кодам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Проект центров госуслуг и Москомспорта "Спортивные выходные" возобновится с 31 июля в офлайн режиме. Присоединиться к занятиям смогут те, у кого есть QR-код, сообщила в пятницу журналистам заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Благодаря улучшению эпидобстановки полюбившийся жителям столицы проект "Спортивные выходные" возвращается в офлайн-формат с 31 июля. Москвичи вновь смогут посещать мастер-классы и тренировки по субботам и воскресеньям в 15 городских парках. Для безопасности горожан посетить мероприятия проекта можно будет только при наличии QR-кода. Мы знаем, что многие оценили онлайн-формат проекта - поэтому те, кто предпочитают тренироваться дома, смогут продолжить занятия с помощью Youtube-канала в любое время в удобном месте", - сказала Ракова

По выходным в парках столицы в 10:00, 12:00 и 14:00 можно будет присоединиться к занятиям популярными уличными видами спорта. Так, 31 июля и 1 августа пройдут мастер-классы по йоге, функциональному тренингу, стретчингу, воркауту и танцевальная тренировка. Время и локации можно посмотреть на сайте проекта.

Записаться на мастер-класс можно на сайте, а также в центрах госуслуг "Мои документы". Специалисты офисов помогут заполнить анкету участника и расскажут подробности о проекте. Перед началом занятия необходимо показать тренеру QR-код. Это требование является обязательным.

Для москвичей, которые предпочитают тренироваться дома, на YouTube-канале проекта по-прежнему будут проводиться утренние зарядки в 7 утра в течение рабочей недели. В выходные дни пользователи присоединятся к мастер-классу по одному из видов активностей. Эфиры сохраняются на канале - там уже доступно более 300 видеороликов с тренировками, которые можно включить в любое удобное время с электронного устройства.