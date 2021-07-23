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XXXII летние Олимпийские игры

"Одноклассники" запустили тематическую ленту об Олимпиаде

Кроме того, соцсеть предлагает поддержать российских спортсменов в Токио с помощью специальных рамок для фото от Олимпийского комитета России
© Пресс-служба "Одноклассников"

Специальная лента новостей и тематические рамки для фото от Олимпийского комитета России стали доступны пользователям "Одноклассников" к старту XXXII летних Олимпийских игр. Об этом говорится в сообщении соцсети в пятницу.

С помощью рамок "Одноклассники" предлагают поддержать российских спортсменов в Токио. Рамки доступны бесплатно всем пользователям соцсети в приложении "Волшебные рамки" в ОК.

В разделе "Рекомендации" появилась тематическая лента новостей, которая станет доступна всем пользователям в течение суток. Она позволяет в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями Олимпиады. В ленту будут попадать публикации Олимпийского комитета России, а также официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ.

Кроме того, в "Одноклассниках" пройдет флешмоб #Олимпиада. При помощи специального конструктора публикаций пользователи соцсети смогут рассказать, чем для них являются Олимпийские игры.

Теги
ЯпонияРоссияXXXII летние Олимпийские игры
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