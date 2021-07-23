Школьники из России взяли пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские школьники взяли пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IPhO), пишет Министерство просвещения на своем сайте.

"Ребята обновили рекорд выступлений прошлого года, когда каждый участник команды также завоевал золотую медаль", - говорится в сообщении.

Соревнования принимал Вильнюсский университет, но из-за пандемии команды участвовали дистанционно, российская сборная - на базе Московского физико-технического института. Россию представляли Матвей Князев из физтех-лицея им. П. Л. Капицы, Николай Кононенко из школы № 57 в Москве, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы № 1580, Денис Исмагилов из физтех-лицея им. П. Л. Капицы, Данила Самоделкин из московской школы № 2007 ФМШ.

Команда была сформирована из тех, кто ярче всего проявил себя на всероссийской олимпиаде школьников по физике. Подготовку участники вели на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ и квалификационных сборах на базе образовательного центра "Сириус".

"Для каждого из них это большой путь, который, я уверен, ребята только начинают. За этим стоит большая тренерская работа. За плечами руководителей команды не одно поколение талантливых и успешных школьников, их вклад невозможно переоценить, а вместе с ним и всю работу российской системы поддержки и раскрытия талантов в каждом ребенке", - приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 19 и 21 июля, участники продемонстрировали навыки в решении теоретических и практических задач по физике. В олимпиаде приняли участие более 450 школьников из 90 стран мира. Церемония закрытия олимпиады пройдет в дистанционном формате 24 июля в 15:00 по московскому времени.