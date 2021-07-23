Кабмин внес в Думу законопроект о праве законодательной инициативы для прокуроров регионов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий прокуроров субъектов РФ правом законодательной инициативы в региональных парламентах. Текст документа в пятницу размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Интенсивное обновление федерального законодательства, активная нормотворческая деятельность органов государственной власти субъектов РФ требуют повышения качества принимаемых законов и иных нормативных правовых актов и непосредственного участия прокуроров в их разработке", - говорится в пояснительной записке.

В ней отмечается, что сейчас таким правом в соответствии с основными законами субъектов РФ обладают 82 региональных прокурора. "Наличие у прокуроров субъектов РФ права законодательной инициативы способствует надлежащей защите интересов неограниченного круга лиц, общества и государства, обеспечивает качественное региональное нормотворчество, исключая сложную и затратную работу по опротестованию незаконных актов и их судебному оспариванию", - считают в кабмине.

По мнению правительства, наделение прокуроров субъектов РФ правом законодательной инициативы "не должно находиться в зависимости от волеизъявления" законодательных органов поднадзорных территорий.