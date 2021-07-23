ВЦИОМ: более 80% россиян уверены в способности ВМФ защитить морские границы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Большинство россиян (84%) выразили уверенность, что Военно-морской флот способен защитить морские границы страны при реальной военной угрозе. Об этом свидетельствуют данные приуроченного ко Дню ВМФ опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные в пятницу на сайте организации.

"Подавляющее большинство россиян (84%) считает, что ВМФ способен защитить морские рубежи нашей страны в случае реальной военной угрозы со стороны других стран, 6% полагает, что не способен. Подобное соотношение мнений в целом сохраняется последние два года (87% против 6% в 2019 году), при этом за последние 16 лет значительно выросла доля тех, кто убежден в силе ВМФ России (70% в 2005 году, +14 п. п.)", - отмечается в сообщении.

Среди ассоциаций, возникающих при упоминании ВМФ, опрошенные назвали гордость за флот (20%), мощь (7%), военные корабли (6%), защиту (4%), силу (4%).

Согласно результатам исследования, 44% считает, что за последние несколько лет флоту стало сложнее выполнять задачи по охране морских границ, 16% придерживаются обратного мнения, 20% не видят изменений в сложности и уровне задач по защите. Кроме того, 35% уверены, что служить в ВМФ сложнее в сравнении с другими видами Вооруженных сил, 8% считает, что легче, 32% убеждены, что одинаково трудно. Среди тех, кто придерживается точки зрения, что служить на флоте труднее, 24% сообщили, что в море тяжелее условия, 14% аргументировали свое мнение внешнеполитической обстановкой, 13% - сложной аппаратурой на кораблях, 9% - риском и опасностью затонуть.

По мнению 30% респондентов, современный военный должен быть доблестным и мужественным, 23% считает, что ему необходимо быть патриотом, 18% - профессионалом, 14% - порядочным и честным, 10% - умным и рассудительным, 9% - верным и преданным Родине, 8% - здоровым.

О ситуации с британским эсминцем

23 июня Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца в территориальные воды РФ в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу. В Минобороны действия экипажа корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины".

По данным соцопроса, 68% опрошенных считает, что российские военные моряки действовали адекватно ситуации, 18% уверены, что действия были слишком мягкими, 5% - слишком жесткие.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 июля методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.