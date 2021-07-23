В Севастополе вновь разрешат заселяться в отели непривитым туристам с отрицательным ПЦР

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя возвращают возможность заселиться в отели и гостиницы по результатам ПЦР-теста. Соответствующее решение принято в пятницу на заседании городского оперативного штаба.
С 16 июля заселение в гостиницы и санатории города возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о высоком уровне антител.
"Предлагается вернуть заселение по ПЦР-тесту, но, как это делается сейчас в большинстве стран, после заселения делаешь ПЦР-тестирование, до получения результата находишься в номере - обычно это сутки. Сегодня указ будет подписан, вступит в силу с момента опубликования", - сказал губернатор Михаил Развожаев.
Глава города пояснил, что о возвращении возможности заселения по ПЦР-тестам просили представители туристической отрасли. Повторное тестирование в отеле необходимо, чтобы обеспечить двойной контроль и гарантировать безопасность.
Он поручил подчиненным проработать механизм забора ПЦР-тестов в гостиницах, возможно, привлечь к этому коммерческие компании, предоставляющие услуги по тестированию на коронавирус. При этом оплачивать анализы должны сами постояльцы, приехавшие без прививки или справки об антителах. "Оплата ложится на гостя, но никто не мешает ему показать сертификат о вакцинировании - государство дает ему возможность бесплатно получить вакцину - или справку о наличии антител. Если планируешь поездку без этих документов, надо запланировать дополнительные расходы на тестирование", - уточнил Развожаев.
Режим повышенной готовности и ограничения
Ограничения, введенные в Севастополе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и режим повышенной готовности продлены до 31 августа. Ранее режим повышенной готовности и санитарные меры действовали до конца июля.
"Указом продляем ограничительные меры до 31 августа", - сказал губернатор Михаил Развожаев.
В числе действующих ограничений - запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных, при условии заполняемости стадиона или зала не более чем на 50%, экскурсии возможно проводить при заполняемости музея не более чем на 30%, киносеансы - при заполнении зала только наполовину. Регистрация бракосочетаний в ЗАГС возможна при условии присутствия не более 15 человек, включая работников учреждения. Также запрещена работа заведений общественного питания в ночное время - с 23:00 до 08:00, исключение - обслуживание клиентов навынос или доставка заказов на дом.
Сохраняется масочный режим в транспорте и помещениях, требования о социальном дистанцировании. Страдающим хроническими заболеваниями, которые могут способствовать тяжелому течению коронавируса, а также беременным рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
Ситуация с коронавирусом в городе
Обстановка с распространением коронавируса в Севастополе к настоящему времени более сложная, чем это было в пиковый период минувшей зимой, при этом из-за нового штамма тяжелее стали болеть молодежь и дети.
"Режим повышенной готовности действует до 31 июля. <…> Мы уже превысили зимний пик [по заболеваемости] или находимся на том же уровне", - сообщил Развожаев.
Согласно ежедневным сводкам правительства, в последние недели растет число заразившихся, обновляются суточные максимумы. Так, 22 июля зарегистрирован очередной максимальный показатель - 142 случая.
Вице-губернатор Александр Кулагин сообщил, что за минувшую неделю (с 16 июля) заболели 945 человек - примерно на 10% больше, чем за предыдущие семь дней. Заняты 782 из 926 коек, в ближайшие дни будет запущен как коронавирусный госпиталь модуль на территории городской больницы № 9. При этом среди госпитализированных стало больше детей и молодых людей.
"Новый штамм очень сильно на молодой возраст действует, даже более агрессивно, чем на пожилой. Зимой такая ситуация не наблюдалась - молодые люди и дети переносили в легкой форме или бессимптомно. Сейчас высокая температура, с симптомами ОРВИ, госпитализация нужна", - отметил Кулагин.
По данным городского департамента здравоохранения, при этом снизились темпы вакцинации несмотря на то, что в городе продолжают работу 26 стационарных и несколько мобильных прививочных пунктов. "Недели две назад до 2 тыс. поднималось [число вакцинируемых за день], сейчас опять спадает - в два раза за неделю. Может быть, действительно жарко, отдых", - предположил глава департамента Виталий Денисов.
Согласно данным правительства, за все время пандемии в Севастополе заразились коронавирусом около 19,5 тыс. человек, выздоровели порядка 17 тыс., умерли более 800.
По данным на 22 июля, прививку от коронавируса сделали 112 650 человек (оба компонента - 84 606 жителей региона). Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя, по официальным данным, в городе проживает более 500 тыс. человек, но ранее власти неоднократно отмечали, что реальное население гораздо больше.