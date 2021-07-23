В Севастополе вновь разрешат заселяться в отели непривитым туристам с отрицательным ПЦР

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя возвращают возможность заселиться в отели и гостиницы по результатам ПЦР-теста. Соответствующее решение принято в пятницу на заседании городского оперативного штаба.

С 16 июля заселение в гостиницы и санатории города возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о высоком уровне антител.

"Предлагается вернуть заселение по ПЦР-тесту, но, как это делается сейчас в большинстве стран, после заселения делаешь ПЦР-тестирование, до получения результата находишься в номере - обычно это сутки. Сегодня указ будет подписан, вступит в силу с момента опубликования", - сказал губернатор Михаил Развожаев.

Глава города пояснил, что о возвращении возможности заселения по ПЦР-тестам просили представители туристической отрасли. Повторное тестирование в отеле необходимо, чтобы обеспечить двойной контроль и гарантировать безопасность.

Он поручил подчиненным проработать механизм забора ПЦР-тестов в гостиницах, возможно, привлечь к этому коммерческие компании, предоставляющие услуги по тестированию на коронавирус. При этом оплачивать анализы должны сами постояльцы, приехавшие без прививки или справки об антителах. "Оплата ложится на гостя, но никто не мешает ему показать сертификат о вакцинировании - государство дает ему возможность бесплатно получить вакцину - или справку о наличии антител. Если планируешь поездку без этих документов, надо запланировать дополнительные расходы на тестирование", - уточнил Развожаев.

Режим повышенной готовности и ограничения

Ограничения, введенные в Севастополе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и режим повышенной готовности продлены до 31 августа. Ранее режим повышенной готовности и санитарные меры действовали до конца июля.

"Указом продляем ограничительные меры до 31 августа", - сказал губернатор Михаил Развожаев.