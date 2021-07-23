Эффективность Pfizer против заражения штаммом "дельта" в Израиле оценивают в 39%

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июля. /ТАСС/. Данные Минздрава Израиля свидетельствуют о снижении за месяц эффективности вакцины американской компании Pfizer до 39% в профилактике инфицирования штаммом "дельта" коронавируса, но прививка продолжает защищать на 88% от госпитализации и на 91,4% - от тяжелых случаев протекания заболевания. Об этом сообщает в пятницу израильское государственное радио Kan со ссылкой на исследование министерства.

Радиостанция отмечает, что исследование эффективности препарата Pfizer проводилось в период с 20 июня по 17 июля. 5 июля Минздрав Израиля сообщил, что, по данным на период с 6 июня, эффективность вакцины в профилактике инфицирования новым штаммом коронавируса снизилась до 64%, но возможности прививки по предотвращению госпитализаций и тяжелых случаев заболевания коронавирусом ведомство тогда оценило в 93%.

По данным Kan, в течение июня в Израиле коронавирус был выявлен у 2,4 тыс. человек, почти 40% из которых были вакцинированы от ковида. Среди тех, у кого появились тяжелые симптомы в прошлом месяце, были вакцинированы 35%, указывает радиостанция. Вакцинация израильтян препаратом Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,755 млн израильтян, вторую - 5,283 млн, что составляет порядка 60% и 56% от общей численности населения страны (9,3 млн человек) соответственно.

22 июля израильская правительственная комиссия по противодействию распространению коронавируса рекомендовала кабмину распространить ограничения, введенные неделю назад в отношении мероприятий с участием от 100 человек в закрытых помещениях, и на собрания с таким количеством участников на открытых пространствах. Новые правила вступят в силу с 29 июля после утверждения кабмином, что ожидается на еженедельном заседании правительства в ближайшее воскресенье. Согласно новым правилам, на мероприятия будут допускаться только вакцинированные, переболевшие и получившие отрицательный результат теста на коронавирус. Действие мер распространяется на "культурные и спортивные мероприятия, спортивные залы, рестораны и столовые, конференции, туристические достопримечательности и молитвенные дома".