Около 16% россиян после выхода на пенсию хотели бы жить в Москве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Около 16% россиян хотели бы после выхода на пенсию переехать в Москву, еще 15% - в Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса "Работа.ру" и "СберНПФ".

"На вопрос, в каком городе хотели бы встретить пенсию (множественный выбор), респонденты чаще всего выбирали Москву (16% опрошенных), Санкт-Петербург (15%), Сочи (12%), Краснодар (6%) и Калининград (3%)", - говорится в исследовании.

О том, что не хотят переезжать в другой город, а планируют жить на пенсии в Москве, говорили сами москвичи (64%). А 13% респондентов хотели бы переехать в столицу из Волгограда, 8% - из Нижнего Новгорода. В Москве 46% опрошенных привлекает развитая инфраструктура, а 41% - высокий уровень социальных услуг. Санкт-Петербург для жизни после завершения карьеры также чаще всего выбирали сами петербуржцы - 40%. Еще 17% опрошенных хотели бы переехать в город на Неве из Москвы, а 12% - из Самары.

На третьем месте оказался Сочи. Там хотели бы жить на пенсии 36% опрошенных москвичей, 28% сочинцев и 15% екатеринбуржцев. Так, 64% опрошенных ценят город за доступные рекреационные ресурсы, 28% - за хорошую экологию, а 23% - за развитую инфраструктуру. В Краснодар к пенсии хотели бы переехать 37% опрошенных жителей Москвы и 10% жителей Санкт-Петербурга. Еще 25% голосов оставили сами жители Краснодара.

По данным исследования, Калининград для жизни на пенсии часто выбирали москвичи (28%) и петербуржцы (7%). Жители Калининграда дали 27% голосов. Здесь из преимуществ города выбрали доступные рекреационные ресурсы (54%), хорошую экологию (21%) и возможность минимизировать стресс и суету (32%).

Отмечается, что переезжать и жить в выбранных городах 46% опрошенных планируют на собственные накопления. При этом 34% респондентов рассказали, что будут тратить пенсию от государства. Еще 18% участников исследования указали, что ради переезда готовы продать жилье в родном городе. А 15% россиян планируют обеспечить себя с помощью собственного бизнеса. По 11% респондентов указали, что надеются на помощь детей или планируют сдавать в аренду свое жилье в родном городе.

Исследование проводилось в июле текущего года во всех регионах России. В нем приняли участие свыше 5 тыс. человек.