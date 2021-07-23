На Камчатке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий населения

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Власти в Камчатском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий населения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте регионального правительства.

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"Постановлением главы регионального управления Роспотребнадзора на территории полуострова для отдельных категорий граждан вводится обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Документ уже подписан и вступает в силу с 23 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на главного государственного санитарного врача Камчатского края - главу регионального управления Роспотребнадзора Яну Господарик отмечается, что на Камчатке ситуация с заболеваемостью COVID-19 достаточно напряженная. Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения превышает средние показатели по стране.

В список для обязательной вакцинации попали работники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, культуры, работники подразделений финансовых организаций, отделений почты, многофункциональных центров предоставления услуг, общественного транспорта, такси, объектов транспортной инфраструктуры, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В списке также сотрудники предприятий торговли, общественного питания, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, детских игровых комнат, развлекательных центров, лагерей. Обязательной вакцинации подлежат и работники рыбопромыслового флота и объектов инфраструктуры рыбопромышленного комплекса, работники органов власти.

"Работодатели в соответствии с постановлением до 6 августа 2021 года обязаны сформировать списки работников, которые необходимо направить в территориальные медицинские организации. Это списки лиц, которые будут подлежать обязательной вакцинации. Должно быть не менее 60% работников или сотрудников той или иной организации. До 20 августа работодатели обязаны будут обеспечить вакцинацию своих сотрудников первым компонентом вакцины либо однокомпонентной вакциной, если она поступит к нам в субъект. До 15 сентября следует завершить вакцинацию вторым компонентом вакцины", - цитируют в сообщении Господарик.

Она отметила, что необходимо прервать эпидемический процесс - передачу вируса от человека к человеку. Для этого нужно, чтобы сформировался коллективный иммунитет: 60% вакцинированных будет достаточно для того, чтобы прервать цепочку передачи инфекции.

На Камчатке с начала пандемии зарегистрировали более 16,3 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки, по информации с сайта стопкоронавирус.рф, выявили 53 новых случая, месяц назад фиксировалось около 40 случаев в день. От заболевания COVID-19 умерли 238 человек.