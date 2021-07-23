Кабмин выделит более 6,5 млрд рублей на создание инновационных центров ядерной медицины

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит почти 4,7 млрд рублей на создание типового клинического центра ионной терапии при Институте физики высоких энергий в городе Протвино в Московской области и еще 1,83 млрд рублей - на создание комплекса протонной лучевой терапии на базе Курчатовского института. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что новые объекты планируется открыть в 2025 году. "Принятые решения позволят активнее применять передовые отечественные технологии в борьбе со сложными заболеваниями, повысят доступность высокотехнологичных методов лечения для граждан", - говорится в сообщении.

Так, в центре в Протвино планируется разместить специализированный углеродный синхротрон. Такие устройства используются для лечения широкого спектра онкологических заболеваний, поясняет пресс-служба кабмина. На установке испытают новейшие методики лучевой терапии, которые в дальнейшем начнут применять по всей стране.

Согласно распоряжению правительства, из выделенной на создание центра суммы 3,5 млрд рублей пойдет на изготовление, сборку и установку высокотехнологичного оборудования, еще 143 млн - на проектные работы. Часть средств также направят на реконструкцию здания для размещения аппаратуры.

Комплекс протонной лучевой терапии на базе Курчатовского института в Москве также будет задействован при лечении сложных опухолей. Согласно постановлению кабмина, 1,3 млрд из выделенных средств пойдет на изготовление, сборку, поставку и пусконаладочные работы технологически сложного оборудования, еще 55 млн - на проектные и изыскательские работы.