Вышла вторая книга Евгения Ковтуна об истории советских лотерей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Издательство "Лимбус-Пресс" выпустило книгу "История советских лотерей (1925-1930)", которая является вторым томом тетралогии эксперта в области государственного регулирования игорной и лотерейной деятельности Евгения Ковтуна. Об этом в пятницу сообщил ТАСС сам автор книги.

"Это самый большой по объему том моей тетралогии, при этом в нем описано все пять лет жизни советских лотерей", - заявил Ковтун. По мнению эксперта, "История советских лотерей" будет интересна юристам, историкам и специалистам, изучающим лотеристику.

Автор отметил, что вся фактологическая составляющая книги основана исключительно на документах государственных и региональных архивов. "Почти все архивные материалы, на основании которых написана книга, никогда не запрашивались и публикуются впервые", - заключил он.

В книге также представлены иллюстрации редких плакатов и лотерейных билетов. Кроме того, "Лимбус-Пресс" выпустило ограниченным тиражом первый том (1917-1924 годы), который дополнен новыми главами и иллюстрациями. Первая книга тетралогии вышла в марте 2020 года.

Евгений Ковтун - эксперт в области государственного регулирования игорной и лотерейной деятельности. Автор книг и статей, посвященных этим темам. В 2013 году он издал книгу "Азарт в стране Советов", состоящую из трех томов: "Азартные игры", "Лотереи" и "Государственная карточная монополия".