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В Марий Эл ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Управление Роспотребнадзора по республике обязало привить 60% сотрудников некоторых организаций

ТАСС, 23 июля. Управление Роспотребнадзора по республике Марий Эл опубликовало в пятницу на сайте постановление об обязательной вакцинации в ряде организаций 60% работников в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

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"В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции <...> постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции [отдельным] категориям граждан", - говорится в документе.

Речь идет об организациях торговли, образования, медицины, культуры, фитнес-центров, бассейнов, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, государственных и муниципальных учреждений. Руководителям организаций данных сфер, а также региональному Минздраву необходимо обеспечить вакцинирование не менее 60% сотрудников первым компонентом до 1 сентября, вторым - до 25 сентября. Документ не распространяется на людей, имеющих противопоказания.

Также вакцинироваться должны все совершеннолетние учащиеся ссузов и вузов, а также лица, подлежащие призыву на военную службу.

По данным регионального Минздрава, на 23 июля в республике привито от коронавирусной инфекции 112 637 человек, из них полный курс вакцины получили 80 375 человек, что составляет 12% от общего населения региона. Всего в регионе выявлено 15,6 тыс. случаев заражения COVID-19, в инфекционных стационарах лечатся 1,1 тыс. человек, под медицинским наблюдением на дому находятся 2,6 тыс. человек.

Теги
Марий ЭлПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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