Аномально жаркая погода установится в Хабаровском крае в ближайшие пять дней

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют значительное повышение температуры воздуха в Хабаровском крае в ближайшие пять дней. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По данным Дальневосточного УГМС, с 23 по 28 июля в большинстве районов Хабаровского края, в том числе в Хабаровске, ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха может достигать отметок выше среднесуточных на семь градусов Цельсия, возможно местами до 35-36 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.

Сейчас в Хабаровске 32 градуса тепла. По информации с сайта Дальневосточного Гидрометцентра, жаркая погода с тридцатиградусными температурами установилась в Хабаровском крае и Хабаровске с 12 июля. "Такое лето, как в этом году, в основном типично для нашего региона. Разница только в продолжительности таких жарких периодов. По статистике в июле в среднем наблюдаются четыре-девять дней с температурами 30 градусов и выше, а раз в семь лет более 10 дней. Рекордсмены 1999 и 2008 год - тридцатиградусная жара длилась 16 дней", - говорится в сообщении.

Сейчас среднесуточная температура воздуха в большинстве районов Хабаровского края и в Хабаровске превышает климатическую норму на пять-шесть градусов.