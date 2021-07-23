Глава Минвостокразвития заразился коронавирусом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков получил положительный результат теста на коронавирус, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства в пятницу.

"Министр получил положительный результат теста на коронавирус, находится на самоизоляции, чувствует себя нормально", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что Чекунков работает дистанционно, будет принимать участие в рабочих совещаниях по видеосвязи.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 192,6 млн человек, более 4,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 078 522 случая заражения, выздоровели 5 450 004 человека, умерли 152 296. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.