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Пандемия COVID-19

Глава Минвостокразвития заразился коронавирусом

Алексей Чекунков работает дистанционно, будет принимать участие в рабочих совещаниях по видеосвязи
Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков Дмитрий Ефремов/ТАСС
Описание
Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков
© Дмитрий Ефремов/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков получил положительный результат теста на коронавирус, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства в пятницу.

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"Министр получил положительный результат теста на коронавирус, находится на самоизоляции, чувствует себя нормально", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что Чекунков работает дистанционно, будет принимать участие в рабочих совещаниях по видеосвязи.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 192,6 млн человек, более 4,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 078 522 случая заражения, выздоровели 5 450 004 человека, умерли 152 296. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Чекунков, Алексей Олегович
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