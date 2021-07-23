Умер контр-адмирал Богдашин

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Контр-адмирал Владимир Богдашин, командовавший в 1988 году сторожевым кораблем "Беззаветный", который тараном вытеснил из территориальных вод СССР американский крейсер "Йорктаун", умер в Москве на 70-м году жизни. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Клубе адмиралов.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 70-м году жизни ушел контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин", - сказали в Клубе адмиралов.

По информации клуба, Богдашин умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Ожидается, что прощание с ним состоится после Дня Военно-морского флота в начале следующей недели. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Владимир Иванович Богдашин стал широко известен в феврале 1988 года, когда он, командуя сторожевым кораблем Черноморского флота "Беззаветный", тараном вытеснил из советских территориальных вод американский крейсер УРО "Йорктаун" и сопровождавший его эсминец "Кэрон".

Богдашин родился 14 марта 1952 года в Саратовской области. В 1974 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова, затем Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. В разные годы служил командиром боевой части на большом противолодочном корабле "Николаев", командиром ракетного крейсера "Москва", заместителем начальника Центрального командного пункта ВМФ России по боевому управлению. С 2007 года - в запасе.