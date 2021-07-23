Кустарниковую собаку из Московского зоопарка передали в Новосибирск

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк получил из московского кустарниковую собаку. Об этом в пятницу сообщается в Facebook столичного зоосада.

"Как-то из Новосибирского зоопарка к нам приехал Вицли, самец кустарниковой собаки. Ему нашли пару из Дании - Фрею. Звери отлично поладили - и сейчас уже обзавелись тремя выводками щенят. <…> Первым отправился [в Новосибирск] старший сын из первого выводка. Подготовка к переезду была долгой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что животное прошло карантин в зоопарке Новосибирска и самец уже познакомился с представительницей своего подвида. "Ее зовут Мана, и она из Франции. Они быстро поладили и начали вместе рыть грунт, бегать в елках и прятаться за бревнами", - добавляется в материале.