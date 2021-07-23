Почти полтора десятка новых автомобилей скорой помощи закупили на Алтае

БАРНАУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Почти полтора десятка новых автомобилей скорой помощи получили медики в Алтайском крае, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"В Алтайском крае состоялась первая в 2021 году закупка автомобилей скорой медицинской помощи. На сумму более 47 млн рублей из краевого бюджета приобрели 14 транспортных средств. Все они относятся к классу "В" и предназначены для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе", - говорится в сообщении.

Новые автомобили отправятся на станции Барнаула, Бийска, Рубцовска, а также центральные больницы Белокурихи, Солонешенского, Усть-Калманского, Шипуновского и Романовского районов.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС не уточнили, сколько всего автомобилей скорой помощи получит регион в 2021 году. "Мы ожидаем еще поставку автомобилей в рамках поручения президента РФ, однако пока неизвестно, какой объем средств на это предусмотрели в федеральном бюджете и сколько именно автомобилей получит регион. В прошлом году край за счет федерального бюджета получил 16 автомобилей", - уточнили в пресс-службе.

Всего с 2018 по 2020 год в учреждения края поступили 124 автомобиля скорой медицинской помощи. По последним данным, всего в крае работают 339 автомобилей скорой помощи.