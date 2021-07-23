По делу Дудя о пропаганде наркотиков назначена психолого-лингвистическая экспертиза

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы назначил проведение психолого-лингвистической экспертизы по административному делу в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотических средств в двух интервью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"На основании определения судьи Зюзинского районного суда Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ, в отношении Дудя Ю. А. назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Дата нового судебного заседания будет назначена после возвращения дела из экспертного учреждения", - сказала представитель суда.

Заседание суда проходило без прессы, так как в суде еще действуют санитарные ограничения, но при личном присутствии блогера.

Дудю вменяется пропаганда наркотических средств с использованием интернета. Речь идет о материалах расследования административного дела, возбужденного 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве.

Ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина пояснила, что в ходе расследования административного дела был проведен ряд официальных экспертиз, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью Юрия Дудя: с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД с просьбой проверить эти интервью на предмет пропаганды запрещенных веществ.