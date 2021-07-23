Лавров рассказал об остроумных мемах про название олимпийской сборной РФ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что видел остроумные мемы, которые мотивируют спортсменов побеждать на соревнованиях и обыгрывают название Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee), под флагом которого выступает олимпийская сборная РФ, и песню британской группы Queen "We will rock you".

"Переводится это как "Мы вас разгромим". Если нам такую аббревиатуру одобрили - ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать", - сказал он на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

Лавров также назвал обидным и досадным факт, что российской сборной приходится выступать на Олимпиаде в Токио под флагом и названием Олимпийского комитета России. Он отметил, что в команде РФ есть очень сильные представители практически всех олимпийских видов спорта. "Мы желаем нашим спортсменам, в каких бы нарядах они там ни появлялись, побед, только побед", - добавил он.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России, в случае победы российского спортсмена на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.