Обязательную вакцинацию от ковида ввели для части населения в Алтайском крае

ТАСС, 23 июля. Руководитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко подписала постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий населения, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае оценивается как неблагополучная. На протяжении семи недель отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Еженедельные темпы прироста заболеваемости составляют 11-70%. <…> Установить на территории края категории граждан, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям, - работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, оказания услуг", - процитировали в пресс-службе текст постановления.

Также среди категорий - госслужащие, полицейские, сотрудники МЧС. До 22 августа всем жителям, относящимся к данным категориям, будет обеспечено введение первого компонента вакцины, до 19 сентября - второго.

По данным министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, в крае открыты 112 мобильных пунктов вакцинации, которые готовы приехать на предприятия и в организации по заявкам работодателей.

"Вся система здравоохранения работает с достаточно серьезным напряжением. Загруженность коечного фонда достигла 83%, общее количество коек - 4 670, среди заболевших коронавирусом примерно у 16% пациентов заболевание протекает в тяжелой и крайне тяжелой форме. При этом отмечаются лишь единичные случаи госпитализации пациентов, которые прошли вакцинацию. У таких пациентов заболевание протекает в легкой форме", - цитирует Попова пресс-служба правительства края.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 59 909 человек. За минувшие сутки выявлено 274 новых заражений. В регионе вакцинировались 451 195 человек, из которых 329 873 получили оба компонента вакцины.