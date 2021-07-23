Вспышки заражения смертельно опасным грибком зафиксировали в США

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Вспышки заражения грибком Candida auris, устойчивым к действию препаратов, зафиксированы в медучреждениях в столице США и штате Техас. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CBS со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Согласно поступившей информации, воздействию грибка подвержены в большей степени люди, имеющие иммунодефицит. Предполагается путь передачи заболевания от человека к человеку. При этом в CDC полагают, что вспышки не связаны между собой. Смертность за месяц достигла 30%, однако не исключено влияние сопутствующих факторов.

По данным регулятора, в Вашингтоне с января по апрель выявлен 101 случай заражения данным видом грибка, в Техасе - 22. В пяти случаях грибок оказался устойчивым ко всем трем основным классам противогрибковых препаратов.

Грибок Candida auris был впервые определен в качестве возбудителя заболевания у человека в 2009 году в Японии. Некоторые его штаммы являются устойчивыми к препаратам, а его точное определение возможно только с помощью специальных лабораторных методов.