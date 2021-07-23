В "Ведомостях" сообщили о DDoS-атаке на сайт издания

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сайт газеты "Ведомости" не работает, служба поддержки фиксирует DDoS-атаки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе издания.

"Идет DDoS-атака, разбираются откуда, делают все возможное, чтобы восстановить работу как можно скорее", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее с сайта газеты исчезла колонка Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Шеф-редактор сайта Александр Малахов заверил ТАСС, что онлайн-редакция статью не удаляла.

Представитель издания сказал, что она опубликована в печатной версии.