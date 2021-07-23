Попова заявила, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России снижаются

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор отмечает снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом в России. При этом в 57 регионах сохраняется рост заболеваемости, заявила в пятницу глава ведомства Анна Попова.

"За прошедшие пять суток мы отмечаем продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, преимущественно за счет снижения темпов в Москве и Московской области. <…> Рост заболеваемости сохраняется в 57 регионах, стабилизация - в 18 [регионах], и снижение - в 10 регионах Российской Федерации", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Стабилизация ситуации с коронавирусом в Крыму

Глава Роспотребнадзора заявила о тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом в Крыму, однако в целом ситуация остается напряженной.

"Есть некоторые тенденции к стабилизации. Из 27 муниципальных образований в Крыму в трех мы уже видим снижение, включая Алушту, в 12 [муниципалитетах] - стабилизация, в 12 - пока сохраняется рост. Этот рост затрагивает курортные территории - это Ялта, Феодосия, Судак и Севастополь", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова отметила, что в целом ситуация в Крыму остается напряженной уже в течение четырех недель.

О заразившихся туристах

Доля вернувшихся с зарубежных курортов среди всех заразившихся коронавирусной инфекцией россиян выросла за последние три недели, сообщила глава Роспотребнадзора.

"Среди всех заболевших COVID-19 в РФ доля вернувшихся с курортов из зарубежных стран на сегодняшний день пока не превышает 1%. Но за три недели мы видим следующую динамику: если три недели назад эта доля составляла 0,4%, то сегодня это уже 0,7%. Это не абсолютные числа, это именно доля из числа заболевших", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам, которые собираются поехать в отпуск, заблаговременно привиться от коронавируса."Сегодня для безопасного отдыха на курортах Российской Федерации, за рубежом необходимо быть защищенным. Очень важно, собираясь в отпуск, помнить о том, что человек должен быть полностью иммунизирован и иметь сформировавшийся поствакцинальный иммунитет, и, таким образом, обеспечить себе отдых благополучный, спокойный, не опасаясь, что по возвращении состояние здоровья ухудшится, будут риски <...> инфицирования своих близких", - сказала она.

Заболеваемость в регионах

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в последние дни возросла более чем на 20% в Адыгее, Ставропольском крае, Астраханской, Томской и Еврейской автономной областях, сообщила Попова.

"Максимальный рост заболеваемости за последние пять суток - более чем на 20% - наблюдается в Ставропольском крае, Томской, Астраханской областях, Республике Адыгея и Еврейской автономной области", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее Попова сообщала, что максимальный рост заболеваемости ковидом за аналогичный период прошлой недели превысил 25% в 14 регионах России. Тогда она также назвала Томскую область и Ставропольский край и еще ряд субъектов.

Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в России снижаются, отметила Попова.

В пяти регионах РФ уровень охвата тестированием на ковид все еще ниже 200 на 100 тыс. населения, заявила Попова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 192,6 млн человек, более 4,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 078 522 случая заражения, выздоровели 5 450 004 человека, умерли 152 296. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.