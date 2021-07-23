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Попова заявила, что в Ялте после подтопления удалось не допустить осложнения эпидcитуации

В результате ливней 17-18 июня была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Своевременные меры позволили избежать осложнения эпидемиологической ситуации в Ялте после подтопления, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В связи со своевременными и полными масштабными мероприятиями, которые были проведены по дезинфекции и очистке территорий, <...> по промывке, обеззараживанию и перезапуску всей системы водоснабжения на территории Большой Ялты, контролю природных очагов <...>, не были допущены никакие эпидемиологические осложнения", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова пояснила, что на сегодняшний день прошло уже более 30 дней, что составляет максимальный инкубационный период для всех возможных инфекций. "И сегодня я готова вам доложить о том, что эпидемиологические проблемы здесь исключены. Их удалось избежать в результате слаженных действий различных ведомств, очень своевременных и масштабных", - подчеркнула главный санитарный врач России.

17-18 июня в результате ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаКрым
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