Житель Перми подделал сертификат о вакцинации, чтобы попасть на футбол

ПЕРМЬ, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье об использовании заведомо подложного документа в отношении пермяка, который планировал попасть на футбольные матчи. Об этом в пятницу сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

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"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Использование заведомо подложного документа". В совершении преступления подозревается местный житель 1952 года рождения", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина при входе на стадион, где шел футбольный матч, предъявил сотрудникам полиции сертификат о вакцинации. Полицейские усомнились в подлинности документа, так как дата рождения в сертификате и паспорте различались. После этого мужчину доставили в отдел полиции.

Согласно действующим в регионе требованиям, просмотр спортивных мероприятий профессиональных команд возможен жителями либо после вакцинации, либо при получении отрицательного ПЦР-теста. Как оказалось, местный житель воспользовался сертификатом о вакцинации друга, подделав личные данные, но забыв поменять дату рождения.