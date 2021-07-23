Организаторы МАКС-2021 сократили интервалы движения автобусов-экспрессов на авиасалон

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Организаторы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 сократили интервалы движения автобусов-экспрессов, курсирующих на территорию мероприятия от железнодорожных платформ Отдых и Есенинская. Об этом сообщили в пятницу журналистам в дирекции авиасалона.

"Накануне выходных согласован график движения общественного транспорта с сокращенными интервалами", - сказали в дирекции. Здесь отметили, что увеличение из-за МАКС-2021 числа пригородных поездов Казанского направления, а также числа автобусов-экспрессов позволяет обеспечить выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по соблюдению соцдистанции на транспорте.

"Помимо этого, участилось проведение санитарной обработки транспортных средств", - отметили в дирекции.

Здесь также заметили, что в преддверии дней массового посещения, которыми традиционно на авиасалоне становятся пятница, суббота и воскресенье, на площадке усилен контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях, в местах массового посещения установлены дополнительные санитайзеры.

Ранее в дирекции мероприятия сообщили, что проход на территорию Летно-Исследовательского института имени Громова, где проходит авиасалон, возможен только по предъявлению QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, или ПЦР-теста. По данным дирекции, за три первых дня работы авиасалона - 20, 21 и 22 июля - здесь побывали 40 тыс. 370 человек.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.