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Дудь просит прекратить дело о пропаганде наркотиков за отсутствием состава правонарушения

Автор интервью призывает воздержаться от употребления запрещенных веществ, отметил представитель блогера

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Представитель блогера Юрия Дудя просил прекратить административное дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом судебного процесса.

"Позиция представителя блогера и самого Юрия заключается в том, что указанные в протоколе действия не образуют состава административного правонарушения. А также, что в интервью нет психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков, автор напротив призывает воздержаться от употребления запрещенных веществ. Представитель Дудя просил суд прекратить административное дело", - сказал собеседник агентства.

Зюзинский суд Москвы в пятницу назначил по этому делу проведение психолого-лингвистической экспертизы в Научно-исследовательском центре судебной экспертизы и криминалистики ФГУ имени Циолковского в Калуге.

Дудю вменяется пропаганда наркотических средств с использованием интернета. Речь идет о материалах расследования административного дела, возбужденного 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве.

Ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина пояснила, что в ходе расследования административного дела был проведен ряд официальных экспертиз, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью Юрия Дудя: с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД с просьбой проверить эти интервью на предмет пропаганды запрещенных веществ.

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