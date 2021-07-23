Дожди в Сочи, по прогнозам синоптиков, будут идти до конца дня

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Подтопившие дороги в Сочи дожди сохранятся до конца суток, 24 и 25 июля они будут носить локальный характер, сообщил ТАСС в пятницу начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение по сильным осадкам. В Сочи 23 июля произошли подтопления участков федеральной трассы Джубга - Сочи, движение затруднено, последствия устраняют.

"Учитывая, что осадки будут продолжаться до конца дня, Туапсе и Сочи будут в зоне влияния достаточно сильных осадков, в этой связи будет сохраняться опасность ухудшения гидрологической ситуации, далее на последующие сутки в выходные дни осадки будут продолжаться, они будут носить локальный грозовой характер", - сказал Колесник.

Он добавил, что интенсивные осадки, прошедшие в Сочи 23 июля, уже привели к подъему уровня воды в реках в районе Мамедовой щели (Лазаревский район Сочи - прим. ТАСС) с превышением неблагоприятных отметок, на данный момент уровень уже идет на спад, к серьезным последствиям это не привело.

В местных сообществах в социальных сетях пользователи опубликовали видео, где зафиксировали воду на проезжих частях дорог в Лазаревском районе Сочи, которая достигает уровня бамперов автомобилей, также опубликовали видеозапись, где зафиксировали частичный подмыв набережной в Лоо.