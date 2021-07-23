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Пандемия COVID-19

В Дагестане за два месяца число госпитализаций с коронавирусом увеличилось в семь раз

На сегодняшний день большинство вирусов в республике - это индийский штамм

МАХАЧКАЛА, 23 июля. /ТАСС/. Власти Дагестана сообщили, что за два месяца количество госпитализаций по коронавирусу выросло в республике в семь раз.

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"С середины мая число лиц, находящихся на госпитализации, увеличилось более чем в 7,5 раз. Учитывая тенденцию необходимо нарастить резервы. Это особенно важно, когда наблюдается увеличение числа пациентов с тяжелым протеканием болезни", - сказал врио главы региона Сергей Меликов на заседании оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день большинство вирусов - это индийский штамм, который является наиболее агрессивным, приводит слова Меликова его пресс-служба.

В Дагестане на 23 июля подтверждено 40 096 случаев коронавирусного инфицирования - прирост составил 203 случая за сутки.

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