Академик РАН: утвержденный кабмином проект решит проблему производства детского питания

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект полного инновационного цикла по производству отечественных белковых компонентов для сухих молочных смесей, который решит проблему импортозависимости в сегменте производства детского питания. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе участника проекта, федерального исследовательского центра "Фундаментальные основы биотехнологии" (ФИЦ Биотехнологии) РАН со ссылкой на вице-президента Российской академии наук (РАН) Ирину Донник.

Об утверждении проекта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в четверг заседание кабмина. Он отметил, что проект рассчитан на три года. Общий объем финансирования составит 1,5 млрд рублей. Из них 300 млн рублей будет направлено из федерального бюджета. Целью проекта является создание пилотного производства отечественных белковых компонентов - основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до шести месяцев. Разработка и экспертиза шли в рамках деятельности профильного совета РАН.

"Радостно осознавать, что первый комплексный проект, утвержденный правительством Российской Федерации, связан именно с внедрением высоких технологий в сельское хозяйство, в молочную отрасль, где каждый рубль добавленной стоимости конечной продукции принципиально значим для выживания аграриев. Технологии глубокой переработки молока, которые станут результатом КНТП, позволят решить проблему импортозависимости в сегменте производства детского питания самой уязвимой группы - детей до 6 месяцев. Проект региональный реализуется на территории Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа - это отдельный предмет гордости нашего совета", - приводит пресс-служба слова Донник.

ФИЦ Биотехнологии РАН выступил базовой организацией, осуществляющей организационно-техническую поддержку деятельности совета, а также координацию взаимодействия между инициатором, советом по приоритетному направлению и федеральными органами исполнительной власти.

"Этот проект демонстрирует, как могут и должны реализовываться биотехнологические промышленные инициативы. Комплексный подход, государственная поддержка, полный цикл производства, современные технологии, вовлеченность научного сообщества, бизнеса и федеральных органов исполнительной власти - такая синергия способна дать эффективные результаты и сформировать цепочку производства отечественной продукции. Для нас крайне значимо, что наш центр, как базовая организация совета, помог проекту дойти до стадии утверждения, а кроме того, является частью большого научного коллектива, собранного для его реализации", - сказал директор ФИЦ Биотехнологии РАН Алексей Федоров, чьи слова также приводятся в сообщении.

О продукте

Грудное молоко - лучший продукт для питания новорожденных: оно содержит все необходимые для нормального роста и развития ребенка. Однако по официальным данным в России на грудном вскармливании в 2019 году находились только 43,6% детей в возрасте от трех до шести месяцев и 40,3% детей в возрасте от шести месяцев до года. В связи с этим более 800 тысяч младенцев ежедневно нуждаются в искусственном питании. В России не хватает мощностей для производства особой молочной сыворотки, которая служит основой для сухих смесей, поэтому большая часть продукции завозится из-за границы. Цель нового комплексного проекта - снизить зависимость отечественных производителей смесей от импорта необходимых компонентов.