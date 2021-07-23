Венедиктов: посетить участок для голосования в Москве можно будет без QR-кода

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Порядка 3,6 тыс. избирательных участков в Москве будут открыты для очного голосования жителей в сентябре. Избирателям не потребуется предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест для прохода на участок. Об этом сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Использовать систему QR-кодов для организации входа избирателей на участки в Москве этой осенью не планируется. Всего будет работать около 3,6 тыс. участков, также будет организовано онлайн-голосование", - сказал Венедиктов.

Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут также подтвердил ТАСС, что избирателям не потребуется предъявлять QR-коды для прохода на участок. "Пока эту систему использовать не планируется", - сказал он.

О выборах

В этом году по всей стране пройдут выборы в Государственную думу VIII созыва. Кроме того, москвичам из районов Академический и Новогиреево предстоит принять участие в довыборах депутатов Московской городской думы, а жителям района Щукино - в выборах муниципальных депутатов.

Для выборов всех трех уровней предусмотрены электронные бюллетени. Жители столицы с подтвержденными учетными записями на портале mos.ru смогут проголосовать онлайн на выборах 17-19 сентября по предварительной регистрации, которая будет открыта с 2 августа по 13 сентября.

Ранее Венедиктов сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 млн, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году.

По его словам, московские избиратели, которые подали заявку на участие в онлайн-выборах, но не смогли проголосовать со своего устройства по тем или иным причинам, смогут сделать это на установленных на избирательных участках компьютерах.