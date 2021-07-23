Почти 15% населения Сибири вакцинировалось от коронавируса

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Почти 15% населения Сибирского федерального округа - 2,5 млн из 17 млн - завершило вакцинацию от коронавирусной инфекции, об этом сообщил в пятницу Сибирский окружный информационный центр. За последнюю неделю показатель вырос на 5%.

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"Кампания по вакцинации от новой коронавирусной инфекции продолжается в регионах Сибирского федерального округа. Первой дозой вакцины привито 3,5 млн человек, что составляет 20,8% от численности населения округа. Две дозы вакцины получили 2,5 млн граждан, или 14,9% населения", - говорится в сообщении.

В центре отметили, что всего в регионах Сибири действует 792 стационарных пункта вакцинации в медицинских организациях и 538 мобильных бригад. По данным территориальных органов Роспотребнадзора, по состоянию на 23 июля, в субъектах округа подтвердилось около 486,5 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе около 2,5 тыс. за последние сутки. Количество госпитализированных больных, находящихся на стационарном лечении, составляет более 27,2 тыс. человек, более 171,4 тыс. человек находится под медицинским наблюдением.

В середине июля сообщалось, что более 1,6 млн из 17 млн человек, или почти 10% населения в СФО завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции.