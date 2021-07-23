Власти Москвы надеются, что столица прошла пик заболеваемости COVID-19

"В целом, мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это, конечно, положительно, означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Заболеваемость и число выявленных случаев заражения коронавирусом снижаются пятую неделю в Москве, добавил мэр.

"Пятую неделю мы видим снижение заболеваемости <...> Становится больных все меньше. Я думаю, что по концу недели мы тоже подведем итоги, но уже сегодня видно, что их становится значительно меньше", - сказал Собянин.

При этом количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве снижается медленнее, чем заболеваемость. "Количество госпитализаций снижается не такими темпами [как заболеваемость], <...> потому что люди, которые заболели, они "утяжеляются" и продолжают сложно болеть, тяжело болеть. Поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находятся. Но в целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости", - добавил он.