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В Новороссийске водители помогли оттащить перевернувшийся грузовик для проезда скорой

Бригада медиков везла тяжелого ребенка в больницу в Анапу

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Водители, которые стояли в пробке из-за перевернувшегося грузовика в Новороссийске помогли оттолкать большегруз, для того, чтобы проехал реанимобиль, перевозящий тяжелобольного годовалого ребенка. Об этом сообщается в Instagram Городской больницы №1.

"Около 02:00 бригада скорой помощи везла тяжелого ребенка (1 год и 4 месяца) в больницу в Анапу из Новороссийска. Но на выезде из Новороссийска, на Волчьих воротах случилась авария, и перевернувшийся большегруз перекрыл движение на полосе в сторону Анапы . Все водители автомобилей, военные, водитель скорой помощи вышли и стали освобождать место проезда: совместными усилиями удалось отодвинуть перевернувшийся большегруз, и скорая продолжила путь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобиль скорой помощи попытался объехать грузовик по встречной полосе, но она также была заблокирована.

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