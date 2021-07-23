В Новороссийске водители помогли оттащить перевернувшийся грузовик для проезда скорой

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Водители, которые стояли в пробке из-за перевернувшегося грузовика в Новороссийске помогли оттолкать большегруз, для того, чтобы проехал реанимобиль, перевозящий тяжелобольного годовалого ребенка. Об этом сообщается в Instagram Городской больницы №1.

"Около 02:00 бригада скорой помощи везла тяжелого ребенка (1 год и 4 месяца) в больницу в Анапу из Новороссийска. Но на выезде из Новороссийска, на Волчьих воротах случилась авария, и перевернувшийся большегруз перекрыл движение на полосе в сторону Анапы . Все водители автомобилей, военные, водитель скорой помощи вышли и стали освобождать место проезда: совместными усилиями удалось отодвинуть перевернувшийся большегруз, и скорая продолжила путь", - говорится в сообщении.