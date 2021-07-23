Адвокаты экс-супруги Грудинина считают, что бизнесмен скрывал доходы и уходил от налогов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Адвокаты Ирины Грудиной, бывшей супруги бизнесмена Павла Грудинина считают, что он является владельцем офшорной компании Bontro, через которую контролировал предприятия в РФ. По словам юриста Артема Игнатенко, этот офшор Грудинин также не задекларировал, регистрируясь в качестве кандидата в депутаты.

По словам второго адвоката Дмитрия Мальбина, политик сейчас является владельцем акций зарегистрированной в Белизе офшорной компании Bontro, о чем он не упомянул, регистрируясь в качестве кандидата в депутаты. "Павел Николаевич даже пытался задним числом оформить якобы свой выход из этой компании, но в ходе судебного спора на основании представленных доказательств Видновский городской суд установил, что Павел Николаевич Грудинин является владельцем иностранной компании Bontro", - сказал Мальбин на пресс-конференции в Москве. Также адвокат заявил о наличии у представителей Ирины Грудининой выписки из госреестра Белиза, которая подтверждает, что Грудинин является акционером иностранной компании Bontro. Мальбин отметил, что Грудинин и ранее не сообщал ЦИК о владении иностранными счетами, в частности на выборах президента РФ в марте 2018 года.

По словам юриста Артема Игнатенко, сама компания Bontro была создана Грудининым в 2003 году в Белизе, она владела 99% ООО "УФК" (Уфимский фанерный комбинат), которой в свою очередь принадлежали 20% акций "Совхоза им. Ленина". При этом лично у Грудинина было 44% акций "Совхоза". "Такой не хитрой, не сложной схемой Павел Николаевич был контролирующим акционером, владея 64% акций. Это позволяло принимать ему любые решения и, как мы считаем, эта схема в большинстве случаев используется для сокрытия доходов, полученных в России, в зарубежных юрисдикциях", - сказал Игнатенко. При этом, по его словам, окончательное решение по заявлению Ирины в ЦИК о наличии данной компании у Грудинина еще не принято. "Мы не останавливаемся в поисках иностранного имущества Павла Николаевича, - отметил Игнатенко. - Мы не оставляем надежду, что в ближайшее время мы найдем еще какое-то имущество иностранное и у нас будут споры по разделу этого имущества".

Комментариями Грудинина агентство не располагает.

Решение ЦИК

Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во вторник назвал "очередными инсинуациями" информацию об обвинениях в адрес Грудинина. По его словам, предприниматель "идет на выборы, никто его из списка убирать не будет".

В четверг зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил ТАСС, что рабочая группа ЦИК рассмотрела заявление Грудининой, однако ни она, ни сам кандидат не пришли на заседание. В связи с их отсутствием рабочая группа не смогла получить дополнительные сведения или пояснения по этому обращению. При этом из ранее данного объяснения Грудинина следует, что он еще в апреле 2017 года прекратил быть владельцем иностранной компании, но в ЦИК были присланы только копии без подписей и заверений. Экс-супруга Грудинина также не представила никаких документов, а ответы на запросы ЦИК от соответствующих органов еще не поступили. Таким образом федеральный список кандидатов в Госдуму, представленный КПРФ для регистрации кандидатов, остается в первоначальном варианте.

Грудинин замыкает общефедеральную тройку партийного списка кандидатов от КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. ЦИК заверил федеральный список партии в количестве 345 человек на заседании 11 июля.

О выборах

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.