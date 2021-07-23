Власти Петербурга получили запросы на вакцинацию от коронавируса от 15 тыс. иностранцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга получили запросы на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции от 15 тыс. иностранцев, сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"За четыре рабочих дня запросы на вакцинацию препаратом "Спутник лайт" поступили более чем от 400 организаций, а количество иностранцев, желающих привиться, превысило 15 тыс. человек. По многочисленным просьбам крупных работодателей и высших учебных заведений сбор заявок продлен до 30 июля 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Работу по сбору заявок от работодателей и учебных заведений города на вакцинацию иностранных граждан, которые работают и учатся в Петербурге, ведет Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма. Она проводится по поручению президента РФ.

"Эти цифры подтверждают, что работодатели заинтересованы в вакцинации. Заинтересован в этом и город. Борьба с коронавирусом - наша общая ответственность. Мы должны как можно быстрее достичь необходимого уровня иммунизации населения", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Иностранцы будут проходить вакцинацию препаратом "Спутник лайт", поставка вакцины в Петербург подтверждена Министерством здравоохранения РФ.

По последним данным, в Петербурге выявили 513 329 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю город занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 488 690 человек, умерли 18 690. За последние сутки в городе выявили 1 940 случаев заражения.