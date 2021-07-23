Десятки человек протестуют против Игр у олимпийского стадиона в Токио

ТОКИО, 23 июля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев, Алексей Заврачаев/. Акция протеста против проведения Олимпиады проходит в пятницу в районе главного олимпийского стадиона в Токио, где сейчас идет церемония открытия Игр. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В акции принимают участие около 50 человек. Они стоят примерно в 400 м метрах от арены за пределами полицейского оцепления. Ближе их не подпускают. Однако протестные выкрики были слышны и на самом стадионе во время церемонии открытия.

Поскольку мероприятие проходит без зрителей, многие японцы толпятся на прилегающих не оцепленных улицах с видом на стадион. Некоторые смотрят церемонию на ноутбуках и смартфонах.

Это уже третья акция протеста за текущий день. Также демонстрации проходили возле мэрии Токио и в районе парка Ёёги. В ходе второй акции протестующие прошли маршем по токийским улицам несколько километров.

В последние дни суточный прирост заражений коронавирусом в Токио резко вырос почти до 2 тыс., что является максимумом с января текущего года.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц.