Доля вакцинированных от коронавируса медработников в Оренбургской области достигла 82%

ОРЕНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Свыше 21 тыс. работников медорганизаций Оренбургской области сделали прививку от коронавируса, что составляет 82% от общего числа медиков региона. Об этом ТАСС сообщила в пятницу вице-губернатор - министр здравоохранения Татьяна Савинова.

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"Медицинские работники являются одной из приоритетных категорий для вакцинации. Всего вакцинировано 21 595 человек, это 82% от общего числа медиков региона", - сказано в ответе на запрос ТАСС.

В числе первых получивших прививку стали также работники соцсферы и учителя, их вакцинация стартовала еще в декабре. На данный момент из числа сотрудников системы социальной защиты привились 54,7%. Доля вакцинированных за второй квартал увеличилась в 2,8 раза, отмечается в ответе на запрос ТАСС. В стационарных учреждениях соцобслуживания доля вакцинированных - 62,8%.

Менее активно прививочная кампания проходит среди педагогов. Вакцинированы 22 912 работников образовательных организаций. Это 39% от общего количества. Власти намерены увеличить количество вакцинированных учителей к началу учебного года. "Проводится информационно-просветительская работа о необходимости вакцинации, реализуется комплекс мер, направленных на повышение процента вакцинации среди учителей", - отметила Савинова.

"В органах власти Оренбургской области привито 1 242 государственных служащих. Это 62,28% общего количества работников. Первый компонент вакцины получили 828 человек, два компонента - 414 работников", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Всего в Оренбургской области сделали прививку, по данным Минздрава региона на 23 июля, 451 512 человек. План вакцинации исполнили почти на 50%. При этом доля привитых от общего числа населения составляет свыше 23%.