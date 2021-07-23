Приставы с начала года вдвое увеличили сумму взысканий за ущерб от преступлений

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Судебные приставы за шесть месяцев этого года взыскали порядка 4,4 млрд рублей за ущерб от преступлений, что в два раза превышает показатель прошлого года за этот же период. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по итогам коллегии, посвященной подведению итогов работы первого полугодия.

"Взыскано 4,4 млрд рублей по судебным актам о возмещении ущерба от преступлений, что превысило результат аналогичного периода прошлого года более чем в два раза", - говорится в сообщении.

Итоги подвели на заседании коллегии ФССП в Сочи. С докладом выступил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов. Он также сообщил, что почти на 50% по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличились взыскания по алиментам - до 14,7 млрд рублей. Отмечается, что доля исполнительных производств по алиментам составляет более 73%.