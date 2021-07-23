КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Маршалы и волонтеры появились в аэропорту Сочи для помощи пассажирам и снижения риска опозданий на регистрацию и посадку в пик туристического сезона. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"Сейчас, в пик сезона руководство авиаузла предпринимает все возможные меры, чтобы сделать пребывание пассажиров в терминале аэропорта максимально комфортным. По инициативе рабочего совета - самой активной части авиапредприятия в аэропорту - появились волонтеры и маршалы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что маршалы будут контролировать процессы обслуживания пассажиров, а также оказывают помощь особым категориям - пожилым людям, семьям с несколькими детьми, одиноким мамам и другим пассажирам, нуждающимся в помощи, по мнению сотрудника. Волонтеры, которые набраны из числа персонала аэропорта и студентов, находящихся на практике или стажировке в аэропорту, помогут пассажирам ориентироваться в терминале, пользоваться терминалами самообслуживания при регистрации на рейс и сдаче багажа, а также информировать о дополнительных услугах в терминале.

"Работа маршалов и волонтеров призвана снизить предполетные сложности у отдельных групп пассажиров, повысить осведомленность об услугах и уменьшить риск опозданий на регистрацию и посадку", - отметили в пресс-службе.