Судебные приставы приостановили работу 4,2 тыс. опасных объектов с начала 2021 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Деятельность более 4,2 тыс. объектов, которые представляют опасность для жизни и здоровья людей, приостановили судебные приставы с начала этого года. Из них 760 объектов не соблюдали установленные эпидемиологические правила, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по итогам коллегии, посвященной подведению итогов работы за первое полугодие.

"За шесть месяцев 2021 года судебные приставы приостановили деятельность свыше 4,2 тыс. объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью населения, около 760 из них - за несоблюдение установленного эпидемиологического режима функционирования", - говорится в сообщении. Также благодаря принятым мерам было ликвидировано более 450 незаконных свалок.

Как сообщил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов, благодаря применению принудительных мер удалось добиться предоставления жилья детям-сиротам в рамках 3,6 тыс. исполнительных производств.

"В первом полугодии 2021 года в производстве должностных лиц ФССП России находилось свыше 100 дел по розыску детей, более половины из них прекращено в связи с розыском несовершеннолетних", - добавили в пресс-службе.