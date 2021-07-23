В Волгограде из-за COVID-19 ввели ограничения на посещение "Волгоград-Арены"

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Ограничения на посещение футбольных матчей на стадионе "Волгоград-Арена" начнут действовать с 31 июля в связи с ростом числа выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области, сообщается в пятницу на сайте футбольного клуба "Ротор".

"Согласно решению регионального Роспотребнадзора, разрешается проведение спортивных мероприятий с одновременным присутствием на стадионе не более 500 человек. Со следующей игры 31 июля "Ротор" - "Волгарь" изменится порядок допуска на домашние матчи СК "Ротор", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новая ограничительная мера не распространяется на ближайший матч "Ротор" - "СКА-Хабаровск", который пройдет 24 июля.

Стадион "Волгоград-Арена" был возведен к матчам чемпионата мира по футболу в 2018 году, его вместимость - 45 тыс. зрителей.

О ситуации с COVID-19

В Волгоградской области в среднем за сутки выявляется более 300 случаев заболевания, ежедневно защиту от коронавируса получают 13-15 тыс. человек. Всего с начала кампании прививки от COVID-19 сделали 581 тыс. человек, (в том числе более 201 тыс. - старше 60 лет), вакцинировано свыше 47% человек от плана. С 21 июля на базе интерактивного исторического парка "Россия - моя история" начал работу самый большой в Волгограде и области прививочный центр с возможностью вакцинировать 1,2 тыс. человек в смену.

С начала пандемии в области на пятницу выявлено 68 711 случаев заболевания (плюс 316 за сутки), выздоровели 61 669 пациентов (159 пациентов за сутки), умерли 1 707 человек (11 за сутки), уточнили в оперштабе. В регионе развернуто более 4,7 тыс. инфекционных коек, показатель заболеваемости COVID-19 после вакцинации составляет 0,163%, что ниже среднероссийского (0,5%).