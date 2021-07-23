В Саратовской области продлили ограничения на работу кафе и ресторанов в ночное время

С 23 июня до 23 июля в регионе была ограничена работа предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00. Исключения составили: обслуживание навынос, доставка заказов, предприятия общепита на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, придорожные кафе. Кроме того, приостанавливалось проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях общепита.

"В связи с устойчивым ростом статистики по заболеванию коронавирусной инфекцией ограничительные меры на территории региона продлены по 7 августа включительно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также не допускается прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях, бронирование мест для участия в различных мероприятиях: слетах, фестивалях, спортивно-тренировочных сборах, экскурсиях. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 71 080 человек. Выздоровели с начала пандемии 66 525 человек.