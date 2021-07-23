В Словении начали вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет

ЛЮБЛЯНА, 23 июля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса в Словении стала доступна всем здоровым детям в возрасте старше 12 лет, пришедшим на прививочный пункт в сопровождении своих родителей или опекунов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице люблянского университетского клинического центра в Twitter .

"Вакцинация от коронавируса теперь проводится каждый рабочий день, взрослые и дети могут получить прививку без предварительной записи. Здоровые дети от 12 лет проходят вакцинацию в сопровождении родителей или законных опекунов", - отмечается в сообщении.

Вакцинация жителей Словении против коронавируса началась 27 декабря. При ее проведении используются препараты компаний BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Президент Словении, спикеры обеих палат парламента, председатель правительства и большая часть министров вакцинировались препаратом AstraZeneca после его признания безопасным и эффективным Европейским агентством лекарственных средств. По состоянию на 22 июля полный курс вакцинации завершили 45% совершеннолетних жителей страны.