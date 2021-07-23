QR-коды ради вакцинации. Как в мире работают "ковид-паспорта"

Израиль стал одним из первых государств, где для привившихся и переболевших ввели зеленые пропуска в общественные места, такие как синагоги, кафе и спортзалы, и на массовые мероприятия, - это произошло еще в феврале 2021 года. Название неслучайно: Минздрав рассылал вакцинированным и выздоровевшим QR-коды на зеленом фоне.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Власти многих стран мира в борьбе с пандемией в качестве альтернативы локдауну начали внедрять систему ковид-сертификатов, которые позволяют привившимся от коронавируса, переболевшим или недавно сдавшим отрицательный тест беспрепятственно посещать общественные места.

С конца апреля власти стали смягчать ограничения, а полностью систему QR-кодов в Израиле отменили в начале лета. За время ее действия привились около 1,5 млн человек - примерно каждый седьмой житель страны.

В июне на фоне роста заболеваемости из-за распространения штамма "дельта" в СМИ обсуждалась возможность вернуть зеленые пропуска, но пока это не планируется - число тяжелых случаев заболевания держится на стабильном уровне. Заново было введено только обязательное ношение масок в помещениях, а сертификаты о вакцинации необходимы только путешествующим за пределы Израиля.

Три недели с QR-кодом

В России QR-коды вводят на уровне субъектов Федерации. Первыми это сделали Москва и Подмосковье, где система заработала в конце июня, затем их примеру последовали некоторые другие регионы.

В Москве коды стали обязательными для посещения кафе и ресторанов (кроме летних веранд), добровольно их стали вводить, например, театры. Однако эта система просуществовала всего три недели - мэр столицы Сергей Собянин отменил ее в середине июля, пояснив, что она выполнила свою задачу: число выявляемых случаев заражения снизилось вдвое, а темпы вакцинации резко ускорились.

Сейчас столичные заведения могут работать и не требуя QR-коды у посетителей, но в этом случае они обязаны соблюдать другие профилактические меры - от проверки температуры на входе до специальной расстановки столов. Те, кто систему кодов сохранил, могут эти требования не выполнять.

Европейский подход

В Евросоюзе "ковидные паспорта" начали действовать с июля. Изначально их целью было упрощение поездок внутри сообщества, но из-за очередной волны эпидемии некоторые страны стали расширять сферу их применения.

Во Франции с 21 июля посещать концертные залы, кинотеатры и фестивали можно только по так называемому паспорту здоровья, а с начала августа он станет обязательным для похода в кафе, бар или торговый центр. За сутки после объявления о таких жестких мерах на прививку в республике записались рекордные 1,7 млн человек, а на следующий день вакцину получили почти 800 тыс. французов - примерно в полтора раза больше обычного.

Аналогичным путем пошли власти Италии - с 6 августа "ковидный паспорт" будет необходим для посещения ресторанов, выставок и музеев, спортзалов и бассейнов, а также культурных и спортивных мероприятий, в том числе на открытом воздухе.

Главная цель таких ограничений - стимулирование вакцинации (хотя в Евросоюзе ее завершили уже больше половины жителей старше 18 лет). С той же целью, например, французские власти решили с осени отменить бесплатные ПЦР-тесты: как пояснил президент Эмманюэль Макрон, таким образом они хотят "поощрять вакцинацию, а не умножать количество тестов".

Чекины

В некоторых странах паспортов вакцинации нет, но действует система чекинов, которую вводили в Москве осенью прошлого года: особые коды получают заведения, а не посетители, тогда как последним с помощью специального приложения предлагается регистрировать свое посещение общественного места.

В Англии и Уэльсе соответствующее приложение запустили в конце сентября прошлого года, его скачали в общей сложности около 26 млн человек (примерно 40% населения). Оценить эффективность системы сложно: регистрироваться на входе заставляют далеко не все заведения, а сколько человек пользуются приложением в данный момент, установить трудно. Известно лишь, что большая часть загрузок пришлась на минувшую осень.

Аналогичные приложения есть в Австралии (COVID Safe) и Новой Зеландии (COVID-tracer) - с их помощью жители могут сообщать о своем посещении общественных мест, что позволяет отследить пути распространения инфекции. Сведения о вакцинации в этих странах заносятся в базу данных системы медицинского страхования, откуда их могут затребовать власти.

Американский сценарий

В Соединенных Штатах подавляющее большинство населения расценили паспорта вакцинации как вмешательство в частную жизнь, поэтому подобные документы - и то необязательные - появились только в нескольких штатах, например Нью-Йорке и Калифорнии.

Первым стал Нью-Йорк - о разработке электронных сертификатов для привившихся местные власти сообщили в конце марта. Получить такой документ можно, скачав на телефон приложение Excelsior Pass и загрузив через него сведения о вакцинации или пройденном тесте на коронавирус - QR-код генерируется автоматически. При этом использование этого приложения остается добровольным - жители Нью-Йорка вправе пользоваться и другими способами подтвердить наличие прививки или отрицательного теста на ковид.