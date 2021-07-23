МГУ и Росатом будут проводить мониторинг экологической безопасности арктической зоны РФ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и ООО "Центр морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова" в пятницу подписали договор о сотрудничестве в проведении пилотных мероприятий по комплексным исследованиям и мониторингу надводной и подводной экологической безопасности в акватории арктической зоны РФ, сообщили в департаменте коммуникаций ГК "Росатом".

Договор подписан в Санкт-Петербурге в рамках Дня Арктики.

"Мы должны через призму экологической безопасности посмотреть на каботажное и транзитное арктическое судоходство, портовую инфраструктуру СМП на этапе ее строительства и эксплуатации. Любые наши действия в Арктике изначально должны проходить серьезную экологическую экспертизу", - приводит департамент коммуникаций слова генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.

Он отметил, что разработка предварительной программы проведения регулярной оценки экологических последствий антропогенного воздействия на окружающую среду Арктической зоны при эксплуатации Северного морского пути (СМП), включая объекты использования атомной энергии, соответствуют целям реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации.

"В ближайший год будет сформирована и начнет работу международная группа экспертов для разработки комплекса мониторинговых и природоохранных мероприятий с учетом наилучших мировых практик, запуска эффективного механизма оценки на международном, федеральном, региональном и местном уровнях сведений о воздействии на окружающую среду при эксплуатации СМП и Корост.