Пилотажная группа "Соколы России" отменила выступление на МАКС-2021 по погодным условиям

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Пилотажная группа "Соколы России" отменила в пятницу свое выступление на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 по погодным условиям. Об этом сообщили посетителям мероприятия по громкой связи на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова, передает корреспондент ТАСС.

"Выступление сегодня не состоится по метеоусловиям аэродрома Кубинка", - сказал диктор, отметив, что завтра, 24 июля, выступление должно состояться.

В настоящее время над территорией авиасалона также сгущаются дождевые тучи и дует сильный ветер. Однако до отмены выступления "Соколов России" коррективы в программу демонстрационных полетов не вносились.

Пилотажная группа "Соколы России" была образована в 1993 году на базе Липецкого авиацентра ВВС РФ для совершенствования навыков полетов истребителей в группе, а также для демонстрации маневренных возможностей самолетов Су-27 и профессиональной подготовки летчиков.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.