В Калмыкии ожидают снижения заболеваемости COVID-19 к середине августа

"В последние две недели эпидемиологическая обстановка в республике стабилизируется, но заболеваемость еще сохраняется на высоком уровне. Сейчас держимся на пике третьей волны, за последние дни фиксируется более 110 случаев заболевания COVID-19 в сутки. <...> Снижение заболеваемости, по нашим прогнозам, начнется к середине августа", - сказал он.

В 99% случаев у заболевших жителей региона выявляется дельта-штамм коронавируса, уточнил Санджиев.

По словам главного санитарного врача, власти приняли для стабилизации ситуации все соответствующие меры - запретили все массовые мероприятия - культурные, спортивные, образовательные, перевели на дистанционную работу МФЦ и отделы соцзащиты населения, сохранили ограничения по работе ресторанов и кафе, соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет. Режим ограничений в связи с пандемией продлили до 15 августа включительно.

По данным оперштаба, на 23 июля в республике с начала пандемии зарегистрировали 23 995 случаев заражения (плюс 115 за сутки), выздоровели и выписали 21 411 пациентов (плюс 39 за сутки). В тяжелом состоянии - 24 пациента, из них семеро находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 456 человек.