В Астраханской области введут локдаун из-за ситуации с COVID-19

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области с 26 июля вводят локдаун из-за ухудшения ситуации с эпидобстановкой - в регионе отменяются все массовые мероприятия, закрываются торговые центры и крытые рынки, фуд-корты, фитнес-залы, кинотеатры, бассейны и другие места общего пользования. Об этом сообщила в пятницу пресс служба администрации главы региона.

По данным Роспотребнадзора по региону, эпидемический порог в Астраханской области превышен в два раза, темпы прироста заразившихся за сутки составляют 0,68%, это выше, чем в среднем по России, при этом растет заболеваемость среди трудоспособного населения.

"Если полтора месяца назад за сутки выявляли 40 случаев заболевания, то сегодня уже 280. Еще недавно у нас было развернуто всего 250 ковидных коек, сейчас их 1 705, это больше, чем на пике второй волны. При этом астраханцы пренебрегают элементарными мерами защиты: не носят маски, не соблюдают дистанцию. В такой ситуации мы вынуждены вводить жесткие меры", -цитирует губернатора региона Игоря Бабушкина пресс служба.

На заседании оперштаба министр здравоохранения региона Алексей Спирин сообщил, что астраханская медицина работает на пределе, вновь сокращается объем плановой медпомощи из-за увеличения ковидных коек. С 24 июля в регионе их будет развернуто 1 848, это 25% всего коечного фонда. Сейчас вакцинированы 247 454 астраханца, это 53,5% от плана.

Также на заседании штаба принято решение продлить автоматическое назначение мер социальной поддержки до января следующего года. В регионе будет ужесточен контроль за соблюдением масочного режима, за этим будут следить сотрудники полиции. В срок до 26 июля будет проведена санитарная обработка мест общественного пользования: остановочных комплексов, набережных, детских площадок и т. п. Меры коснутся и приезжающих в регион - заселиться в гостиницу, санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода или предъявив отрицательный ПЦР-тест.