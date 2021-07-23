В России за 10 лет зафиксировали минимальное число мигрантов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Почти 6 млн иностранных граждан в настоящее время находятся на территории России, что за последние 10 лет является самым низким показателем. Об этом ТАСС сообщили в Институте социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

"На территории России в настоящее время находятся 5,88 млн иностранных граждан, это самый низкий показатель за последние 10 лет. В то же время наблюдается возврат к привычному годовому движению показателя, связанному с весенне-летним подъемом", - сообщили в институте, добавив, что причиной этого могло стать частичное восстановление авиасообщения России с основными странами-донорами миграции.

Кроме того, как отмечается в исследовании, в первом квартале текущего года миграционный прирост России оставался на среднем уровне предшествующих лет. "В первую очередь это говорит о том, что ограничения, связанные с пандемией, уже практически не влияют на данный показатель", - подчеркивают эксперты. Миграционный прирост за первый квартал 2021 года наблюдался в 32 регионах России. При этом была зафиксирована незначительная миграционная убыль населения Москвы.